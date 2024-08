Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX am Freitagmittag steigen

Der SDAX performt am Freitag positiv.

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent höher bei 13 903,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 96,739 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,354 Prozent auf 13 894,82 Punkte an der Kurstafel, nach 13 845,77 Punkten am Vortag.

Bei 13 941,43 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 856,24 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der SDAX bereits um 1,88 Prozent zu. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 16.07.2024, einen Stand von 14 624,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, stand der SDAX bei 15 167,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der SDAX mit 13 156,64 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 0,595 Prozent zu Buche. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Hypoport SE (+ 4,01 Prozent auf 254,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3,27 Prozent auf 17,68 EUR), Douglas (+ 2,73 Prozent auf 19,20 EUR), Ceconomy St (+ 2,32 Prozent auf 2,91 EUR) und Klöckner (+ 1,98 Prozent auf 5,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen thyssenkrupp nucera (-5,83 Prozent auf 9,21 EUR), BayWa (-2,33 Prozent auf 14,26 EUR), STRATEC SE (-1,85 Prozent auf 42,45 EUR), PNE (-1,71 Prozent auf 13,80 EUR) und CANCOM SE (-1,61 Prozent auf 28,16 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 334 416 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 8,058 Mrd. Euro weist die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Ceconomy St-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at