Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich mit Zuschlägen

Der DAX legte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,00 Prozent auf 19 257,72 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,812 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,007 Prozent tiefer bei 19 065,18 Punkten, nach 19 066,47 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 19 258,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 19 007,85 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,561 Prozent aufwärts. Der DAX wies vor einem Monat, am 09.09.2024, einen Stand von 18 443,56 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 236,19 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 09.10.2023, einen Stand von 15 128,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14,84 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19 491,93 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 7,23 Prozent auf 59,92 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,61 Prozent auf 99,16 EUR), Infineon (+ 2,44 Prozent auf 30,61 EUR), Siemens (+ 2,38 Prozent auf 184,46 EUR) und Daimler Truck (+ 2,34 Prozent auf 35,42 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Bayer (-6,79 Prozent auf 27,25 EUR), Rheinmetall (-0,60 Prozent auf 499,40 EUR), Symrise (-0,33 Prozent auf 119,70 EUR), Commerzbank (-0,27 Prozent auf 16,76 EUR) und EON SE (-0,23 Prozent auf 12,84 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11 659 865 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 233,650 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentaldaten

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at