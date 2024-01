Zuversicht in Frankfurt: DAX mittags fester

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent höher bei 16 722,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,676 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,516 Prozent fester bei 16 775,92 Punkten, nach 16 689,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 16 839,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 700,28 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,625 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.12.2023, lag der DAX noch bei 16 794,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.10.2023, wies der DAX einen Wert von 15 460,01 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.01.2023, den Wert von 14 947,91 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 2,07 Prozent auf 19,26 EUR), Sartorius vz (+ 2,06 Prozent auf 321,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,09 Prozent auf 27,83 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 309,30 EUR) und Siemens Energy (+ 0,98 Prozent auf 12,38 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Deutsche Bank (-2,89 Prozent auf 12,38 EUR), Covestro (-1,05 Prozent auf 49,85 EUR), Bayer (-0,63 Prozent auf 34,54 EUR), Infineon (-0,57 Prozent auf 34,59 EUR) und RWE (-0,56 Prozent auf 40,54 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 439 423 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 162,916 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2,77 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

