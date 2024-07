Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün

Am Dienstag verbucht der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,17 Prozent auf 18 522,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 18 650,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 443,50 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, einen Wert von 18 193,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 179,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, wies der LUS-DAX 16 175,50 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 10,62 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 8,51 Prozent auf 221,90 EUR), SAP SE (+ 6,44 Prozent auf 195,44 EUR), Fresenius SE (+ 3,83 Prozent auf 31,15 EUR), Merck (+ 2,40 Prozent auf 153,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 250,70 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Porsche (-5,56 Prozent auf 68,60 EUR), Daimler Truck (-3,80 Prozent auf 36,67 EUR), Porsche Automobil vz (-3,51 Prozent auf 41,20 EUR), Infineon (-3,01 Prozent auf 33,18 EUR) und Symrise (-1,71 Prozent auf 112,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 282 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,851 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,62 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at