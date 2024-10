Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Handelsende

Am Freitagabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Schlussendlich bewegte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,42 Prozent stärker bei 19 647,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 19 668,00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 518,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX stand vor einem Monat, am 18.09.2024, bei 18 759,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 331,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 18.10.2023, den Stand von 15 052,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 17,34 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 19 678,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 6,60 Prozent auf 37,80 EUR), Continental (+ 3,71 Prozent auf 60,44 EUR), BASF (+ 1,70 Prozent auf 46,99 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,44 Prozent auf 40,24 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 91,92 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-1,81 Prozent auf 29,91 EUR), Commerzbank (-1,37 Prozent auf 16,59 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,10 Prozent auf 139,62 EUR), Merck (-0,69 Prozent auf 164,70 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-0,62 Prozent auf 32,15 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 7 572 858 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 245,723 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,68 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,03 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at