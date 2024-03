Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart stärker

Der MDAX knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,14 Prozent auf 26 509,12 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 245,904 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,005 Prozent auf 26 471,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 473,05 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 511,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26 376,73 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,64 Prozent. Vor einem Monat, am 22.02.2024, wurde der MDAX auf 26 099,76 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.12.2023, wies der MDAX 26 943,60 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.03.2023, lag der MDAX-Kurs bei 26 864,77 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,23 Prozent nach. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 272,39 Punkte. Bei 25 075,79 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Jungheinrich (+ 2,23 Prozent auf 33,90 EUR), HENSOLDT (+ 1,85 Prozent auf 35,28 EUR), Talanx (+ 1,70 Prozent auf 71,85 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,47 Prozent auf 110,10 EUR) und MorphoSys (+ 1,36 Prozent auf 67,22 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Aroundtown SA (-5,15 Prozent auf 1,81 EUR), PUMA SE (-1,61 Prozent auf 39,17 EUR), HelloFresh (-1,55 Prozent auf 6,71 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,08 Prozent auf 114,55 EUR) und CTS Eventim (-1,06 Prozent auf 74,90 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 603 374 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Talanx mit 18,502 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Lufthansa-Aktie verzeichnet mit 4,77 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at