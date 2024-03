Zuversicht in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX

Der SDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,86 Prozent höher bei 14 104,69 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 116,257 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,013 Prozent auf 13 986,85 Punkte an der Kurstafel, nach 13 984,98 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 104,69 Punkte, das Tagestief hingegen 13 986,63 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 13 765,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Stand von 13 799,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, den Stand von 12 641,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,05 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 104,69 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit flatexDEGIRO (+ 5,18 Prozent auf 10,32 EUR), CEWE Stiftung (+ 4,79 Prozent auf 100,60 EUR), SFC Energy (+ 3,56 Prozent auf 18,64 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,27 Prozent auf 39,50 EUR) und Energiekontor (+ 3,18 Prozent auf 71,40 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil SYNLAB (-3,07 Prozent auf 10,42 EUR), Hypoport SE (-2,86 Prozent auf 231,20 EUR), adesso SE (-1,84 Prozent auf 106,80 EUR), Elmos Semiconductor (-1,63 Prozent auf 72,20 EUR) und STRATEC SE (-1,52 Prozent auf 42,00 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die flatexDEGIRO-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 847 708 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,150 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at