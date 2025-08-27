SFC Energy Aktie

16,32EUR 0,32EUR 2,00%
SFC Energy

WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578

27.08.2025 09:14:48

SFC Energy Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien solide gewesen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Nach der Gewinnwarnung seien größere Überraschungen ausgeblieben./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SFC Energy AG Hold
Unternehmen:
SFC Energy AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
16,06 € 		Abst. Kursziel*:
24,53%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,30%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

