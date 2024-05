Zuversicht in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montagmittag.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,31 Prozent höher bei 15 209,34 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 123,314 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,054 Prozent auf 15 170,98 Punkte an der Kurstafel, nach 15 162,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 15 170,98 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 15 229,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 13 932,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 720,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, verzeichnete der SDAX einen Wert von 13 653,86 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 10,04 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SDAX bislang 15 229,02 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,62 Prozent auf 21,74 EUR), MLP SE (+ 3,84 Prozent auf 6,49 EUR), Ceconomy St (+ 2,03 Prozent auf 2,92 EUR), PATRIZIA SE (+ 1,80 Prozent auf 8,49 EUR) und INDUS (+ 1,62 Prozent auf 28,15 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil TAKKT (-8,33 Prozent auf 12,98 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-2,87 Prozent auf 1,15 EUR), SCHOTT Pharma (-2,35 Prozent auf 30,78 EUR), Salzgitter (-1,62 Prozent auf 23,12 EUR) und Dürr (-1,13 Prozent auf 24,56 EUR) unter Druck.

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 467 544 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,200 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Aktien

Im SDAX hat die Ceconomy St-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,28 Prozent gelockt.

