Zuversicht in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Gewinnen

Der SDAX verzeichnete am Abend Kursgewinne.

Schlussendlich gewann der SDAX im XETRA-Handel 0,73 Prozent auf 13 957,52 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 98,693 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,283 Prozent fester bei 13 894,98 Punkten, nach 13 855,75 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 13 840,21 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 960,38 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 0,675 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 23.07.2024, bei 14 290,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.05.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 15 102,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.08.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 101,98 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 0,986 Prozent. Bei 15 337,24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 940,72 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,54 Prozent auf 18,44 EUR), Salzgitter (+ 3,45 Prozent auf 15,89 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,11 Prozent auf 14,58 EUR), Medios (+ 3,11 Prozent auf 17,24 EUR) und Energiekontor (+ 3,01 Prozent auf 58,20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen SÜSS MicroTec SE (-3,24 Prozent auf 53,80 EUR), SCHOTT Pharma (-2,73 Prozent auf 30,60 EUR), Vossloh (-2,24 Prozent auf 48,00 EUR), KSB SE (-2,00 Prozent auf 588,00 EUR) und BayWa (-1,39 Prozent auf 12,78 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 275 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 8,177 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

