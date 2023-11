Zuversicht in Frankfurt: SDAX gibt mittags Gas

Anleger in Frankfurt zeigen sich derzeit in Feierlaune.

Der SDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 3,24 Prozent auf 12 717,91 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 98,597 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,837 Prozent auf 12 422,47 Punkte an der Kurstafel, nach 12 319,31 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 12 719,79 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 422,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 4,64 Prozent nach oben. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 02.10.2023, bei 12 780,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 568,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.11.2022, verzeichnete der SDAX einen Stand von 11 304,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,24 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 13 880,68 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 973,73 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 11,93 Prozent auf 16,23 EUR), Salzgitter (+ 8,68 Prozent auf 25,54 EUR), Nagarro SE (+ 8,62 Prozent auf 71,85 EUR), AUTO1 (+ 7,98 Prozent auf 6,12 EUR) und SFC Energy (+ 7,21 Prozent auf 18,14 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen secunet Security Networks (-0,46 Prozent auf 129,00 EUR), SYNLAB (-0,15 Prozent auf 9,96 EUR), ZEAL Network SE (+ 0,00 Prozent auf 30,05 EUR), Adtran Networks SE (+ 0,10 Prozent auf 19,96 EUR) und Pfeiffer Vacuum (+ 0,41 Prozent auf 147,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Aroundtown SA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 084 212 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die TRATON-Aktie mit 9,295 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at