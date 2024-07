Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:10 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent stärker bei 14 453,62 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 103,778 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,640 Prozent auf 14 409,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 317,55 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 14 409,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 542,32 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, wies der SDAX einen Stand von 15 123,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 14 294,62 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, einen Stand von 13 401,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 4,58 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15 337,24 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 230,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 4,48 Prozent auf 33,85 EUR), SFC Energy (+ 3,73 Prozent auf 20,00 EUR), pbb (+ 3,46 Prozent auf 5,23 EUR), HORNBACH (+ 3,43 Prozent auf 81,40 EUR) und Nagarro SE (+ 2,64 Prozent auf 77,90 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Adtran Networks SE (-2,43 Prozent auf 19,30 EUR), Kontron (-1,46 Prozent auf 18,94 EUR), Elmos Semiconductor (-1,31 Prozent auf 75,10 EUR), SMA Solar (-1,06 Prozent auf 26,08 EUR) und CEWE Stiftung (-0,95 Prozent auf 104,60 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 244 870 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,129 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at