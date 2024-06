Zuversicht in Frankfurt: SDAX präsentiert sich mittags fester

Der SDAX gewinnt derzeit an Fahrt.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,43 Prozent fester bei 14 412,42 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 103,516 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,178 Prozent fester bei 14 377,02 Punkten, nach 14 351,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 419,12 Punkte, das Tagestief hingegen 14 363,61 Zähler.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0,639 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 15 149,50 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 14 294,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 294,42 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 4,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 8,98 Prozent auf 6,25 EUR), DEUTZ (+ 3,88 Prozent auf 6,03 EUR), Mutares (+ 3,58 Prozent auf 33,25 EUR), ADTRAN (+ 3,53 Prozent auf 4,99 USD) und pbb (+ 2,27 Prozent auf 5,18 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Deutsche Beteiligungs (-7,24 Prozent auf 25,00 EUR), MLP SE (-6,44 Prozent auf 5,81 EUR), Eckert Ziegler (-2,30 Prozent auf 46,78 EUR), CompuGroup Medical SE (-2,25 Prozent auf 24,34 EUR) und Ceconomy St (-1,68 Prozent auf 3,04 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 263 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 6,946 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Schaeffler-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

