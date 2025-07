MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy angesichts einer Übernahmeofferte aus China auf "Add" mit einem Kursziel von 4,40 Euro belassen. Nach einer länger anhaltenden Gerüchteküche und der Ankündigung von Gesprächen in der Vorwoche gebe es nun ein offizielles Übernahmeangebot des chinesischen Technologieriesen JD.com, schrieb Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass dieser Deal angesichts bereits gesicherter Anteile und der Unterstützung des Ceconomy-Managements über die Bühne geht./rob/tih/ajx



