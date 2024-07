Zuversicht in Frankfurt: SDAX steigt

Am Donnerstag steigt der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,35 Prozent auf 14 488,51 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 104,148 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,282 Prozent auf 14 478,54 Punkte an der Kurstafel, nach 14 437,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14 477,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 14 541,49 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,964 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 11.06.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 14 839,12 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.04.2024, den Stand von 14 501,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, bewegte sich der SDAX bei 13 256,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 4,83 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Punkten markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 7,21 Prozent auf 69,90 EUR), AUTO1 (+ 6,04 Prozent auf 6,59 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,85 Prozent auf 78,20 EUR), Nagarro SE (+ 3,78 Prozent auf 76,90 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 3,44 Prozent auf 6,93 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Südzucker (-5,57 Prozent auf 12,88 EUR), DEUTZ (-4,63 Prozent auf 5,35 EUR), Klöckner (-1,69 Prozent auf 5,22 EUR), PATRIZIA SE (-1,37 Prozent auf 7,22 EUR) und SAF-HOLLAND SE (-1,35 Prozent auf 17,56 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die CompuGroup Medical SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 506 762 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie dominiert den SDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 7,232 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,98 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at