Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart fester

Der SDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Montag fort und verbucht erneut Gewinne.

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,38 Prozent höher bei 14 515,67 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 103,778 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,640 Prozent auf 14 409,24 Punkte an der Kurstafel, nach 14 317,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 515,67 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 409,24 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, lag der SDAX-Kurs bei 15 123,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der SDAX 14 294,62 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der SDAX einen Stand von 13 401,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5,02 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 4,11 Prozent auf 6,34 EUR), NORMA Group SE (+ 4,05 Prozent auf 17,98 EUR), pbb (+ 3,96) Prozent auf 5,26 EUR), HORNBACH (+ 3,43 Prozent auf 81,40 EUR) und METRO (St) (+ 3,07 Prozent auf 4,37 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Adtran Networks SE (-2,43 Prozent auf 19,30 EUR), CEWE Stiftung (-0,57 Prozent auf 105,00 EUR), Drägerwerk (-0,40 Prozent auf 49,50 EUR), HAMBORNER REIT (-0,31 Prozent auf 6,50 EUR) und CANCOM SE (-0,12 Prozent auf 32,22 EUR).

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die pbb-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 64 668 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,129 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at