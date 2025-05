Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Am Dienstagmorgen geht es für den TecDAX erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 3 834,69 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 656,868 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,233 Prozent fester bei 3 839,95 Punkten in den Dienstagshandel, nach 3 831,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 833,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 841,10 Zählern.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 588,29 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 27.02.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 803,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 439,83 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 11,58 Prozent nach oben. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 905,01 Punkten. Bei 3 010,36 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 2,14 Prozent auf 83,65 EUR), Infineon (+ 0,35 Prozent auf 34,17 EUR), Sartorius vz (+ 0,32 Prozent auf 222,00 EUR), Drägerwerk (+ 0,31 Prozent auf 65,30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,18 Prozent auf 34,19 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-1,12 Prozent auf 8,27 EUR), TeamViewer (-0,95 Prozent auf 10,45 EUR), ATOSS Software (-0,78 Prozent auf 127,20 EUR), Bechtle (-0,70 Prozent auf 39,70 EUR) und Formycon (-0,65 Prozent auf 22,90 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 277 416 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 303,954 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,22 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at