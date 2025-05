Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels fester

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Um 09:12 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent höher bei 16 577,69 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,707 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,134 Prozent auf 16 591,12 Punkte an der Kurstafel, nach 16 568,94 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16 575,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 16 597,33 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der SDAX einen Wert von 15 107,91 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 19.02.2025, bei 14 892,66 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SDAX auf 15 162,82 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,37 Prozent nach oben. Bei 16 741,45 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 183,63 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Alzchem Group (+ 3,44 Prozent auf 126,20 EUR), GFT SE (+ 2,37 Prozent auf 23,75 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 2,23 Prozent auf 8,93 EUR), IONOS (+ 1,98 Prozent auf 36,05 EUR) und SFC Energy (+ 1,84 Prozent auf 24,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen BVB (Borussia Dortmund) (-8,05 Prozent auf 3,77 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,47 Prozent auf 38,76 EUR), Dürr (-1,96 Prozent auf 22,55 EUR), Eckert Ziegler (-1,94 Prozent auf 63,10 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,73 Prozent auf 68,10 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX sticht die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 272 222 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die IONOS-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,902 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die ProCredit-Aktie verzeichnet mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 6,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

