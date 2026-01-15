Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 31 869,54 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 378,972 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,271 Prozent höher bei 31 860,33 Punkten, nach 31 774,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 31 682,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 912,55 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1,12 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 30 214,61 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Stand von 29 786,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, bewegte sich der MDAX bei 25 564,59 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,87 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 30 715,23 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 6,28 Prozent auf 20,13 EUR), LANXESS (+ 3,15 Prozent auf 18,31 EUR), DWS Group GmbH (+ 2,88 Prozent auf 58,85 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 2,61 Prozent auf 21,60 EUR) und LEG Immobilien (+ 2,51 Prozent auf 65,25 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,09 Prozent auf 90,35 EUR), Ströer SE (-4,05 Prozent auf 35,55 EUR), Fielmann (-3,35 Prozent auf 41,85 EUR), AUMOVIO (-2,83 Prozent auf 45,28 EUR) und TeamViewer (-2,08 Prozent auf 5,90 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 650 163 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,191 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Evonik-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at