Zuversicht in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu

Am Dienstag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,48 Prozent fester bei 8 276,65 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,617 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 236,95 Punkten in den Handel, nach 8 236,95 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 226,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 8 291,10 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Wert von 8 376,63 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 8 166,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 7 608,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. Bei 8 474,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit BAE Systems (+ 2,91 Prozent auf 12,74 GBP), Ocado Group (+ 2,58 Prozent auf 3,94 GBP), BP (+ 2,37 Prozent auf 4,01 GBP), WPP 2012 (+ 2,25 Prozent auf 7,80 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,19 Prozent auf 24,78 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil International Consolidated Airlines (-4,97 Prozent auf 1,95 GBP), easyJet (-3,54 Prozent auf 5,02 GBP), Intermediate Capital Group (-3,50 Prozent auf 21,50 GBP), JD Sports Fashion (-2,95 Prozent auf 1,50 GBP) und 3i (-2,39 Prozent auf 32,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 139 702 673 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217,153 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,67 Prozent bei der M&G-Aktie an.

