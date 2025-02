NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Easyjet von 750 auf 710 Pence gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Das zweite Geschäftsquartal des Billigfliegers dürfte wohl kein deutlicher Kurstreiber werden, schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen sprächen negative Einflüsse auf den Umsatz. Im zweiten Halbjahr könnten allerdings die Preise steigen./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2025 / 08:52 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.