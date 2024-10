Zuversicht in London: FTSE 100 mittags im Plus

Am Freitag halten sich die Börsianer in London zurück.

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,07 Prozent auf 8 275,15 Punkte aufwärts. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,559 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 269,38 Punkten, nach 8 269,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8 251,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 278,11 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,994 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8 268,70 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 25.07.2024, bei 8 186,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.10.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 414,34 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,17 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 404,08 Punkte.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit NatWest Group (+ 3,90 Prozent auf 3,76 GBP), Schroders (+ 1,53 Prozent auf 3,59 GBP), Rolls-Royce (+ 1,33 Prozent auf 5,62 GBP), Howden Joinery Group (+ 1,28 Prozent auf 8,87 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,12 Prozent auf 67,80 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-3,91 Prozent auf 1,11 GBP), Smith Nephew (-2,80 Prozent auf 10,91 GBP), Intertek (-2,27 Prozent auf 47,26 GBP), Fresnillo (-1,43 Prozent auf 7,61 GBP) und Rightmove (-1,24 Prozent auf 6,21 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 31 745 990 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 219,734 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Im FTSE 100 weist die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Phoenix Group-Aktie mit 10,57 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at