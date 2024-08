Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich fester

Der FTSE 100 zeigt sich am Freitag wenig verändert.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 15:42 Uhr 0,09 Prozent auf 8 152,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,504 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 144,97 Punkten in den Handel, nach 8 144,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 144,43 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 203,46 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 0,272 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8 139,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 381,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 587,30 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,58 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit easyJet (+ 3,14 Prozent auf 4,37 GBP), Beazley (+ 2,76 Prozent auf 7,25 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,08 Prozent auf 1,25 GBP), United Utilities (+ 1,78 Prozent auf 9,85 GBP) und Taylor Wimpey (+ 1,76 Prozent auf 1,56 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Ocado Group (-3,79 Prozent auf 3,83 GBP), Burberry (-2,64 Prozent auf 6,82 GBP), Spirax-Sarco Engineering (-2,09 Prozent auf 77,35 GBP), Centrica (-1,40 Prozent auf 1,23 GBP) und DCC (-1,35 Prozent auf 51,15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 751 455 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 229,853 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 10,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

