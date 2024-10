Zuversicht in London: FTSE 100 schließt im Plus

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in London optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,65 Prozent fester bei 8 243,74 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,570 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 190,61 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 190,61 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 244,36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 8 188,71 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,445 Prozent abwärts. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 09.09.2024, bei 8 270,84 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2024, den Wert von 8 139,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der FTSE 100 einen Stand von 7 492,21 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,76 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell StJamess Place (+ 5,87 Prozent auf 7,67 GBP), Centrica (+ 3,31 Prozent auf 1,20 GBP), Marks Spencer (+ 2,96 Prozent auf 3,83 GBP), Ashtead (+ 2,20 Prozent auf 58,50 GBP) und Fresnillo (+ 2,10 Prozent auf 6,32 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Taylor Wimpey (-0,47 Prozent auf 1,60 GBP), Next (-0,42 Prozent auf 98,64 GBP), Flutter Entertainment (-0,42 Prozent auf 179,50 GBP), National Grid (-0,24 Prozent auf 9,90 GBP) und Haleon (-0,05 Prozent auf 3,79 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 75 370 275 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die AstraZeneca-Aktie mit 218,353 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,69 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 10,40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at