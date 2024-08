Zuversicht in London: FTSE 100 steigt zum Start des Freitagshandels

So bewegt sich der FTSE 100 morgens.

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,34 Prozent höher bei 8 172,46 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,504 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 144,97 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 144,97 Punkte).

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 174,23 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8 144,43 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,028 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 139,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.05.2024, wurde der FTSE 100 mit 8 381,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.08.2023, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 587,30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,84 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rightmove (+ 2,25 Prozent auf 5,44 GBP), Anglo American (+ 2,21 Prozent auf 22,71 GBP), Antofagasta (+ 2,04 Prozent auf 18,51 GBP), Beazley (+ 1,98 Prozent auf 7,20 GBP) und Glencore (+ 1,95 Prozent auf 4,11 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Reckitt Benckiser (-0,53 Prozent auf 41,84 GBP), GSK (-0,48 Prozent auf 15,53 GBP), Unilever (-0,40 Prozent auf 47,62 GBP), BAE Systems (-0,35 Prozent auf 12,80 GBP) und Haleon (-0,32 Prozent auf 3,72 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 2 244 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,853 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,99 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at