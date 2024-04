Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Zum Handelsende notierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,48 Prozent höher bei 8 078,86 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 040,38 Punkte an der Kurstafel, nach 8 040,38 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 8 030,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 105,59 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,32 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 7 917,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, stand der FTSE 100 noch bei 7 529,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 891,13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 4,63 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8 105,59 Punkten. Bei 7 404,08 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Anglo American (+ 16,10 Prozent auf 25,60 GBP), Barclays (+ 6,73 Prozent auf 2,04 GBP), AstraZeneca (+ 5,94 Prozent auf 120,26 GBP), Unilever (+ 5,67 Prozent auf 40,82 GBP) und Antofagasta (+ 2,82 Prozent auf 22,27 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Legal General (-6,36 Prozent auf 2,33 GBP), Schroders (-5,45 Prozent auf 3,47 GBP), StJamess Place (-5,18 Prozent auf 4,21 GBP), J Sainsbury (-4,25 Prozent auf 2,57 GBP) und Pershing Square (-3,91 Prozent auf 38,38 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 110 375 173 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216,529 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

