Zuversicht in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der FTSE 100 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,06 Prozent aufwärts auf 8 419,74 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,652 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 8 414,99 Punkte an der Kurstafel, nach 8 414,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 8 406,96 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 420,62 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 995,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 568,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, mit 7 754,62 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 9,04 Prozent aufwärts. Bei 8 455,77 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Vodafone Group (+ 3,19 Prozent auf 0,72 GBP), Ocado Group (+ 2,57 Prozent auf 3,51 GBP), HSBC (+ 1,63 Prozent auf 7,07 GBP), Frasers Group (+ 1,38 Prozent auf 8,29 GBP) und BT Group (+ 1,31 Prozent auf 1,10 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil DCC (-3,64 Prozent auf 56,90 GBP), Flutter Entertainment (-2,63 Prozent auf 157,65 GBP), Rio Tinto (-1,22 Prozent auf 54,96 GBP), Rolls-Royce (-1,07 Prozent auf 4,16 GBP) und BAE Systems (-0,76 Prozent auf 13,39 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 3 920 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 223,190 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 4,74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

