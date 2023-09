Zuversicht in Moskau: RTS mittags fester

Der RTS notiert im MICEX-Handel um 12:01 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 1 014,25 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 7,659 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,099 Prozent auf 1 012,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 011,04 Punkten am Vortag.

Der RTS verzeichnete bei 1 014,79 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 1 008,09 Einheiten.

So entwickelt sich der RTS auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der RTS bislang ein Plus von 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wies der RTS einen Wert von 1 059,98 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, wies der RTS 1 006,83 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 072,26 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 schlägt ein Plus von 5,31 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 091,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 900,08 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im RTS

Zu den stärksten Einzelwerten im RTS zählen derzeit Surgutneftegas (+ 1,83 Prozent auf 30,58 RUB), LSR (+ 1,74 Prozent auf 703,60 RUB), Sberbank Pref (+ 1,72) Prozent auf 261,71 RUB), Sberbank (+ 1,67 Prozent auf 261,98 RUB) und Polymetal (+ 1,60 Prozent auf 527,80 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen Cherkizovo (-1,80 Prozent auf 4 202,50 RUB), SOLLERS (-1,73 Prozent auf 993,00 RUB), Unipro (ex EON Russia) (-0,59 Prozent auf 2,34 RUB), NOVATEK (-0,48 Prozent auf 1 656,00 RUB) und Federal Grid (-0,46 Prozent auf 0,13 RUB).

Welche RTS-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im RTS mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die VTB Bank-Aktie. 47 182 900 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im RTS macht die Yandex-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,466 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die RTS-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Gazprom PJSC-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS auf. Die Magnitogorsk Iron Steel Works-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 55,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

