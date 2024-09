Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Am Montag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1,15 Prozent höher bei 40 808,12 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 13,429 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 1,02 Prozent auf 40 756,81 Punkte an der Kurstafel, nach 40 345,41 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 41 000,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 40 518,06 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 09.08.2024, wurde der Dow Jones auf 39 497,54 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 798,99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, einen Stand von 34 576,59 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 8,20 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 41 585,21 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 3,51 Prozent auf 163,16 USD), Travelers (+ 3,25 Prozent auf 242,08 USD), American Express (+ 3,15 Prozent auf 251,76 USD), Verizon (+ 3,06 Prozent auf 42,41 USD) und Visa (+ 2,63 Prozent auf 286,72 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Merck (-2,11 Prozent auf 115,35 USD), UnitedHealth (-0,84 Prozent auf 591,87 USD), Nike (-0,74 Prozent auf 80,03 USD), Apple (-0,30 Prozent auf 220,16 USD) und Procter Gamble (+ 0,08 Prozent auf 175,73 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7 233 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,034 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,98 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

