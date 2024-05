Zuversicht in New York: Gewinne im NASDAQ 100

So bewegt sich der NASDAQ 100 mittags.

Um 17:58 Uhr steigt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,65 Prozent auf 18 007,33 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,336 Prozent stärker bei 17 950,98 Punkten, nach 17 890,80 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 18 014,69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 937,28 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.04.2024, mit 18 108,46 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 06.02.2024, lag der NASDAQ 100 bei 17 572,73 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.05.2023, wurde der NASDAQ 100 auf 13 259,13 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8,85 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 4,72 Prozent auf 120,11 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,83 Prozent auf 156,37 USD), NVIDIA (+ 3,48 Prozent auf 918,75 USD), Lucid (+ 2,87 Prozent auf 2,87 USD) und Charter A (+ 2,63 Prozent auf 272,93 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Amgen (-3,96 Prozent auf 298,97 USD), Moderna (-3,85 Prozent auf 120,19 USD), Walgreens Boots Alliance (-2,47 Prozent auf 17,37 USD), Workday A (-2,33 Prozent auf 249,81 USD) und The Kraft Heinz Company (-2,05 Prozent auf 35,61 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 291 105 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,808 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,50 erwartet. Mit 8,59 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at