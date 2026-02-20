Zuversicht in New York: NASDAQ 100 im Aufwind

Um 18:00 Uhr klettert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,00 Prozent auf 25 046,14 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,645 Prozent auf 24 637,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 797,34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 25 077,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 633,59 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,95 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 20.01.2026, den Stand von 24 987,57 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 20.11.2025, bei 24 054,38 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 20.02.2025, bei 22 068,06 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,635 Prozent abwärts. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 387,47 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 4,94 Prozent auf 432,35 USD), Palo Alto Networks (+ 4,55 Prozent auf 157,86 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,30 Prozent auf 315,87 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,14 Prozent auf 316,12 USD) und eBay (+ 4,00 Prozent auf 88,14 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Copart (-4,22 Prozent auf 36,06 USD), Walmart (-2,37 Prozent auf 121,91 USD), Charter A (-2,22 Prozent auf 226,39 USD), Atlassian (-2,18 Prozent auf 78,51 USD) und Intel (-1,88 Prozent auf 43,78 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 19 109 493 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,885 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

