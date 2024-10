Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels fester

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,83 Prozent nach oben auf 20 232,87 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 20 197,62 Zählern und damit 0,651 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (20 066,96 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 20 116,88 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 256,38 Zählern.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,235 Prozent abwärts. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 19 944,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19 032,39 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Wert von 14 745,86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 22,30 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Bei 16 249,19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Tesla (+ 21,92 Prozent auf 260,48 USD), T-Mobile US (+ 5,71 Prozent auf 233,56 USD), Align Technology (+ 4,22 Prozent auf 216,42 USD), Enphase Energy (+ 3,35 Prozent auf 81,10 USD) und DexCom (+ 3,27 Prozent auf 74,85 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Honeywell (-5,10 Prozent auf 209,10 USD), Keurig Dr Pepper (-4,80 Prozent auf 34,94 USD), Workday A (-2,16 Prozent auf 236,82 USD), JDcom (-1,68 Prozent auf 39,33 USD) und Cognizant (-1,59 Prozent auf 74,86 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 45 508 926 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,326 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 weist die JDcom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

