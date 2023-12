Zuversicht in New York: NASDAQ Composite letztendlich stärker

So performte der NASDAQ Composite am Freitag letztendlich.

Der NASDAQ Composite bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,35 Prozent fester bei 14 813,92 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,243 Prozent höher bei 14 797,46 Punkten in den Handel, nach 14 761,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 848,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 753,15 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 3,30 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.11.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14 103,84 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 15.09.2023, einen Wert von 13 708,33 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 15.12.2022, mit 10 810,53 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 42,62 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 855,62 Punkten. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Dorel Industries (+ 18,61 Prozent auf 5,80 CAD), Donegal Group B (+ 8,04 Prozent auf 15,18 USD), EMCORE (+ 7,73 Prozent auf 0,43 USD), Trinity Biotech (+ 6,01 Prozent auf 0,50 USD) und Geospace Technologies (+ 5,51 Prozent auf 12,07 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Nektar Therapeutics (-10,76 Prozent auf 0,47 USD), Agenus (-9,13 Prozent auf 0,69 USD), Dixie Group (-7,66 Prozent auf 0,84 USD), Ebix (-7,50 Prozent auf 4,93 USD) und Bassett Furniture Industries (-7,12 Prozent auf 15,40 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 64 668 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,800 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2023 laut FactSet-Schätzung die New York Community Bancorp-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,85 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 38,94 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at