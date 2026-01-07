Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert im Plus

Mit dem NASDAQ Composite geht es am Nachmittag aufwärts.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 23 687,67 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 23 544,89 Punkte an der Kurstafel, nach 23 547,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 504,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 723,37 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 23 578,13 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 22 788,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.01.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19 489,68 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 20,03 Prozent auf 24,21 USD), Nissan Motor (+ 18,86 Prozent auf 2,62 USD), Compugen (+ 9,35 Prozent auf 1,70 USD), Intel (+ 7,24 Prozent auf 42,94 USD) und Hooker Furniture (+ 6,29 Prozent auf 11,83 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Modine Manufacturing (-7,74 Prozent auf 119,91 USD), Rambus (-6,03 Prozent auf 91,15 USD), Synaptics (-5,95 Prozent auf 81,72 USD), Monolithic Power Systems (-5,79 Prozent auf 947,17 USD) und Dorel Industries (-5,73 Prozent auf 1,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 876 215 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,912 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

