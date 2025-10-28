American Eagle Outfitters Aktie
WKN: 897113 / ISIN: US02553E1064
|American Eagle Outfitters-Investment im Blick
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier American Eagle Outfitters-Aktie: So viel hätte eine Investition in American Eagle Outfitters von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden American Eagle Outfitters-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 15,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die American Eagle Outfitters-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,683 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2025 gerechnet (16,88 USD), wäre die Investition nun 1 091,85 USD wert. Damit wäre die Investition 9,18 Prozent mehr wert.
Der Marktwert von American Eagle Outfitters betrug jüngst 2,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
