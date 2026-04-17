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Dow Jones im Blick 17.04.2026 20:04:40

Zuversicht in New York: Pluszeichen im Dow Jones

Zuversicht in New York: Pluszeichen im Dow Jones

Aktueller Marktbericht zum Dow Jones.

Der Dow Jones legt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,98 Prozent auf 49 539,63 Punkte zu. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,989 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,043 Prozent auf 48 557,82 Punkte an der Kurstafel, nach 48 578,72 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tagestief bei 48 788,81 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49 717,98 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 3,82 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46 993,26 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49 359,33 Punkte. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 39 142,23 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,39 Prozent. Bei 50 512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Sherwin-Williams (+ 4,21 Prozent auf 347,39 USD), Boeing (+ 3,52 Prozent auf 226,59 USD), 3M (+ 3,43 Prozent auf 155,72 USD), Caterpillar (+ 3,06 Prozent auf 796,32 USD) und American Express (+ 3,01 Prozent auf 335,57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-2,96 Prozent auf 182,58 USD), Johnson Johnson (+ 0,17 Prozent auf 234,93 USD), Verizon (+ 0,19 Prozent auf 46,87 USD), IBM (+ 0,58 Prozent auf 252,45 USD) und Visa (+ 0,59 Prozent auf 316,96 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 927 724 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,103 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 9,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,01 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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