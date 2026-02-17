Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags

Am Dienstagnachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,42 Prozent fester bei 22 641,86 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,674 Prozent tiefer bei 22 394,76 Punkten, nach 22 546,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 22 256,76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 22 669,93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 23 515,39 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 22 708,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, den Wert von 20 026,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,56 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Nissan Motor (+ 10,11 Prozent auf 2,94 USD), Geron (+ 10,00 Prozent auf 1,82 USD), AmeriServ Financial (+ 9,40 Prozent auf 3,84 USD), Taylor Devices (+ 7,75 Prozent auf 84,42 USD) und Fiserv (+ 6,62 Prozent auf 63,29 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Franklin Electric (-14,52 Prozent auf 93,13 USD), inTest (-7,98 Prozent auf 9,63 USD), Nice Systems (-7,70 Prozent auf 95,58 USD), Ceva (-7,50 Prozent auf 20,97 USD) und Synaptics (-6,27 Prozent auf 85,12 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20 902 177 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,750 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2026 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 10,28 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

