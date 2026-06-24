Zuversicht in Paris: CAC 40 am Mittag mit Kursplus

Um 12:09 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,21 Prozent auf 8 358,01 Punkte. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,461 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,156 Prozent auf 8 353,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 340,71 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 334,77 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 373,68 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,902 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Wert von 8 115,75 Punkten auf. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 7 743,92 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 615,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,99 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 637 556 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 237,581 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at