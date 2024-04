Zuversicht in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen

Am Mittag halten sich die Anleger in Paris zurück.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,03 Prozent höher bei 8 155,82 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,541 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,014 Prozent auf 8 154,41 Punkte an der Kurstafel, nach 8 153,23 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 189,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 8 142,31 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,486 Prozent nach. Vor einem Monat, am 04.03.2024, lag der CAC 40 noch bei 7 956,41 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.01.2024, den Wert von 7 450,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.04.2023, betrug der CAC 40-Kurs 7 344,96 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,30 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 253,59 Punkten. 7 281,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 3 520 Aktien gehandelt. Mit 409,968 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,67 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

