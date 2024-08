Zuversicht in Paris: CAC 40 mittags in Grün

Am Donnerstagmittag zeigen sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,31 Prozent fester bei 7 548,40 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,312 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,043 Prozent auf 7 527,96 Punkte an der Kurstafel, nach 7 524,72 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 526,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 568,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, stand der CAC 40 bei 7 622,02 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.05.2024, den Wert von 8 092,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 240,88 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 0,233 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 45 878 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 338,591 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Fokus

2024 hat die Stellantis-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at