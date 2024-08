Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags fester

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,42 Prozent auf 7 597,92 Punkte aufwärts. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,344 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,287 Prozent höher bei 7 587,47 Punkten, nach 7 565,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 579,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 600,20 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der CAC 40 bereits um 0,263 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 7 517,68 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2024, den Stand von 8 057,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2023, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 324,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,890 Prozent. Bei 8 259,19 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 029,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE (ex EADS)-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 64 463 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 340,690 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,82 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at