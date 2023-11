Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SPI zum Handelsstart steigen

Der SPI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Donnerstagmorgen fort.

Um 09:09 Uhr legt der SPI im SIX-Handel um 0,51 Prozent auf 13 817,68 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,804 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,297 Prozent auf 13 787,93 Punkte an der Kurstafel, nach 13 747,16 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 13 787,93 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 817,68 Punkten lag.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der SPI bereits um 1,86 Prozent zu. Vor einem Monat, am 02.10.2023, stand der SPI noch bei 14 240,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.08.2023, wurde der SPI mit einer Bewertung von 14 790,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, erreichte der SPI einen Wert von 13 777,78 Punkten.

Der Index sank auf Jahressicht 2023 bereits um 1,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 15 314,62 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 451,76 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adecco SA (+ 9,24 Prozent auf 37,71 CHF), Spexis (+ 8,53 Prozent auf 0,18 CHF), Geberit (+ 5,56 Prozent auf 445,80 CHF), Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) (+ 3,95 Prozent auf 0,10 CHF) und ams (+ 3,75 Prozent auf 3,34 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen GAM (-4,20 Prozent auf 0,41 CHF), EFG International (-3,31 Prozent auf 10,50 CHF), Swisscom (-2,62 Prozent auf 535,40 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-2,22 Prozent auf 10,58 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-1,37 Prozent auf 0,43 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Meyer Burger-Aktie. 2 003 031 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,612 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,05 Prozent bei der OC Oerlikon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at