Zuversicht in Zürich: SLI legt mittags zu

Der SLI gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt.

Um 12:10 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,47 Prozent nach oben auf 1 960,40 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,037 Prozent auf 1 950,44 Punkte an der Kurstafel, nach 1 951,16 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 1 948,91 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 961,62 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,109 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 04.06.2024, notierte der SLI bei 1 948,79 Punkten. Der SLI lag noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, bei 1 914,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, wies der SLI einen Wert von 1 759,67 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 11,16 Prozent. Bei 1 993,61 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Straumann (+ 3,31 Prozent auf 118,70 CHF), Sandoz (+ 1,86 Prozent auf 33,44 CHF), Swiss Life (+ 1,44 Prozent auf 662,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 259,30 CHF) und Sonova (+ 1,29 Prozent auf 281,90 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Roche (-1,63 Prozent auf 242,00 CHF), Richemont (-0,25 Prozent auf 140,55 CHF), Julius Bär (-0,23 Prozent auf 52,16 CHF), Schindler (+ 0,00 Prozent auf 227,00 CHF) und Givaudan (+ 0,16 Prozent auf 4 316,00 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der ams-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 005 728 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 243,928 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,29 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

