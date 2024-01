Zuversicht in Zürich: SLI legt zum Start des Donnerstagshandels zu

Der SLI bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Um 09:12 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,38 Prozent höher bei 1 770,27 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,159 Prozent fester bei 1 766,32 Punkten, nach 1 763,51 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 766,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 771,15 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn fiel der SLI bereits um 0,366 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 04.12.2023, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 721,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.10.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 680,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.01.2023, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 709,73 Punkten gehandelt.

Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Julius Bär (+ 1,34 Prozent auf 47,48 CHF), Sandoz (+ 1,31 Prozent auf 28,65 CHF), Roche (+ 1,29 Prozent auf 255,10 CHF), VAT (+ 0,93 Prozent auf 392,50 CHF) und Lindt (+ 0,80 Prozent auf 10 130,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Nestlé (-0,84 Prozent auf 98,47 CHF), Zurich Insurance (-0,52 Prozent auf 440,90 CHF), Alcon (-0,16 Prozent auf 64,14 CHF), ams (-0,10 Prozent auf 2,00 CHF) und Swisscom (-0,04 Prozent auf 515,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 170 894 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 271,946 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

SLI-Fundamentalkennzahlen

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 8,70 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at