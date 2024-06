Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Zuschläge

Schlussendlich schloss der SLI nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 1 949,78 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,043 Prozent auf 1 950,04 Punkte an der Kurstafel, nach 1 949,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 1 945,91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 951,65 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0,019 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der SLI mit 1 961,52 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2024, wies der SLI einen Stand von 1 898,17 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wurde der SLI auf 1 765,64 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,56 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 993,61 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Sandoz (+ 1,71 Prozent auf 32,77 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,97 Prozent auf 261,40 CHF), Straumann (+ 0,84 Prozent auf 108,10 CHF), Novartis (+ 0,83 Prozent auf 93,92 CHF) und Holcim (+ 0,77 Prozent auf 81,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil ams (-2,91 Prozent auf 1,29 CHF), Julius Bär (-2,15 Prozent auf 50,88 CHF), Geberit (-1,25 Prozent auf 537,20 CHF), Schindler (-1,11 Prozent auf 231,00 CHF) und Givaudan (-1,11 Prozent auf 4 275,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3 369 068 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 257,545 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 9,53 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at