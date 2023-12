Zuversicht in Zürich: SMI mit Kursplus

Der SMI verzeichnet am Montagmittag Kursanstiege.

Am Montag tendiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 0,58 Prozent höher bei 10 950,20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,234 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 911,67 Zählern und damit 0,223 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (10 887,36 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10 907,79 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 956,38 Punkten verzeichnete.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, lag der SMI bei 10 579,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, wies der SMI einen Wert von 11 053,59 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, wies der SMI 11 198,13 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 0,259 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Roche (+ 2,38 Prozent auf 245,30 CHF), Swiss Re (+ 1,48 Prozent auf 99,80 CHF), Nestlé (+ 1,16 Prozent auf 100,10 CHF), Partners Group (+ 1,00 Prozent auf 1 167,00 CHF) und Givaudan (+ 0,73 Prozent auf 3 327,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Alcon (-2,47 Prozent auf 64,10 CHF), Swisscom (-0,94 Prozent auf 505,40 CHF), Lonza (-0,93 Prozent auf 331,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,88 Prozent auf 34,87 CHF) und Swiss Life (-0,88 Prozent auf 562,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 413 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 269,572 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,45 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Swiss Re-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,89 Prozent gelockt.

