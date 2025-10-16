Optimismus in Zürich: SMI klettert

Das macht der SMI am vierten Tag der Woche.

Um 12:09 Uhr legt der SMI im SIX-Handel um 1,52 Prozent auf 12 720,08 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,443 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,671 Prozent auf 12 613,70 Punkte an der Kurstafel, nach 12 529,58 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 726,22 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 466,57 Punkten lag.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1,69 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 16.09.2025, den Stand von 12 018,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2025, erreichte der SMI einen Wert von 11 910,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2024, wies der SMI einen Stand von 12 193,07 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9,43 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Nestlé (+ 8,62 Prozent auf 82,69 CHF), Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 3 513,00 CHF), Lonza (+ 1,56 Prozent auf 545,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 152,30 CHF) und Geberit (+ 1,00 Prozent auf 604,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-0,84 Prozent auf 66,38 CHF), Swiss Life (-0,50 Prozent auf 879,40 CHF), Partners Group (-0,50 Prozent auf 1 004,00 CHF), Swiss Re (-0,43 Prozent auf 150,30 CHF) und Alcon (-0,20 Prozent auf 59,64 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 466 061 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 245,536 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

