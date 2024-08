Zuversicht in Zürich: SMI steigt zum Start

Der SMI bleibt auch am Montagmorgen im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,50 Prozent höher bei 11 925,05 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,399 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,255 Prozent stärker bei 11 896,16 Punkten in den Montagshandel, nach 11 865,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 896,16 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 927,50 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Der SMI wies vor einem Monat, am 12.07.2024, einen Stand von 12 365,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 11 753,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 11 081,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 6,76 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 12 434,03 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Zurich Insurance (+ 1,50 Prozent auf 467,70 CHF), Partners Group (+ 1,29 Prozent auf 1 138,50 CHF), UBS (+ 1,17 Prozent auf 25,03 CHF), Logitech (+ 1,14 Prozent auf 74,68 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,11 Prozent auf 255,60 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Givaudan (-0,24 Prozent auf 4 174,00 CHF), Lonza (-0,07 Prozent auf 554,60 CHF), Roche (+ 0,11 Prozent auf 277,40 CHF), Nestlé (+ 0,18 Prozent auf 89,16 CHF) und Sonova (+ 0,21 Prozent auf 283,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 187 978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 241,483 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,08 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at