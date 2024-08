Zuversicht in Zürich: SPI legt am Mittwochmittag zu

Am Mittwoch notiert der SPI um 11:36 Uhr via SIX 0,52 Prozent stärker bei 16 388,55 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,170 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,377 Prozent auf 16 364,95 Punkte an der Kurstafel, nach 16 303,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 388,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 364,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,508 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, stand der SPI bei 15 919,28 Punkten. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Stand von 15 066,69 Punkten. Der SPI erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, den Stand von 14 927,07 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 12,48 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 16 484,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 455,60 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit LEM (+ 4,89 Prozent auf 1 288,00 CHF), ams (+ 4,45 Prozent auf 1,21 CHF), VAT (+ 3,95 Prozent auf 442,40 CHF), SIG Combibloc (+ 2,79 Prozent auf 18,42 CHF) und Ascom (+ 2,54 Prozent auf 6,46 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Kudelski (-3,59 Prozent auf 1,61 CHF), Cicor Technologies (-1,93 Prozent auf 50,80 CHF), Romande Energie (-1,48 Prozent auf 53,40 CHF), Allreal (-1,41 Prozent auf 153,80 CHF) und Molecular Partners (-1,38 Prozent auf 5,70 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Idorsia-Aktie. 242 373 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 257,972 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Die Talenthouse-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die CPH Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at