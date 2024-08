Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsstart im Plus

So bewegt sich der SPI am Freitagmorgen.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,26 Prozent höher bei 15 780,75 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,128 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 15 756,51 Zählern und damit 0,101 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (15 740,59 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15 780,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 756,51 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der SPI bereits um 1,80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, lag der SPI bei 16 033,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2024, bewegte sich der SPI bei 15 477,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.08.2023, lag der SPI-Kurs bei 14 629,86 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 8,31 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 16 484,31 Punkten. Bei 14 455,60 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Santhera Pharmaceuticals (+ 2,36 Prozent auf 9,09 CHF), PolyPeptide (+ 2,36 Prozent auf 30,35 CHF), ams (+ 2,30 Prozent auf 1,05 CHF), VZ (+ 2,05 Prozent auf 119,20 CHF) und dormakaba (+ 1,83 Prozent auf 500,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Evolva (-8,55 Prozent auf 0,86 CHF), Molecular Partners (-2,17 Prozent auf 5,40 CHF), COLTENE (-1,61 Prozent auf 49,00 CHF), Fundamenta Real Estate (-1,53 Prozent auf 16,10 CHF) und Aluflexpack (-1,38 Prozent auf 14,25 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 221 389 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,049 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr hat die Talenthouse-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die CPH Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

